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مصر: 15 قتيلا ومصابا بانفجار خزان مصنع للأسمدة

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 15:02

مصر: 15 قتيلا ومصابا بانفجار خزان مصنع للأسمدة
المصنع الذي وقع به الانفجار (مواقع التواصل)
عرب ٤٨ / وكالات

لقي 10 عمال مصريين مصرعهم، اليوم الخميس، وأصيب 5 آخرون، بينهم اثنان في حالة خطيرة، في انفجار خزان مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، بمحافظة السويس، وذلك خلال فحص تشغيل الخزان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في خزان أحد المصانع بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس أثناء اختبار التشغيل للخزان، ما أسفر عن مصرع 10 عمال". كما أصيب في الحادث 5 عمال آخرون، بينهم اثنان في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وقالت المصادر، إن الانفجار وقع أثناء اختبار التشغيل بأحد خزانات الأمونيا (كرة غاز) بمجمع النصر للأسمدة والكيماويات الوسيطة، بعد حدوث تسريب للغاز، مشيرة إلى أن حصر أعداد الوفيات والمصابين لا يزال جارياً.

وحسب المصدر ذاته، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتضاربت الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام المصرية عن عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

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#إصابات
#انفجار
#خزان
#مصنع للأسمدة

من عرب 48

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