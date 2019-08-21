مصر: حبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة

أصدرت السلطات القضائية المصرية، اليوم الأربعاء، حكما بحبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليم أمين، واثنين آخرين، بالحبس أربعة أيام على ذمة تحقيقات حول ضلوعهم بملفات فساد.

وقالت السلطات في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الحكومية، إنها قررت حبس المتهمين الثلاثة للتحقيق في الاتهام :المنسوب لهم بتلقي رشوة"، دون تفاصيل أكثر.

وألقت الأجهزة الرقابية أمس الثلاثاء، القبض على سليم بتهمة تقاضي الرشوة، وفق تقارير محلية لم تورد تفاصيل أكثر عن الرشوة أو المتهمين الآخرين.

والمجلس الأعلى للإعلام هو أعلى هيئة إعلامية رسمية بالبلاد يترأسها مكرم محمد أحمد الصحافي المقرب لنظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، والنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي.