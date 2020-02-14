إعلانُ رصد أول إصابة بـفيروس "كورونا" في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، رصد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي، مشيرة إلى أنه تم عزل الحالة في إحدى المستشفيات، وجاري متابعتها صحيا، دون الإشارة إلى تفاصيل عن هويتها.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أبلغت منظمة الصحة العالمية بالحالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أنها اتخذت كذلك إجراءات وقائية حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء تحاليل لازمة جاءت سلبية، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما.

وتُعدّ مصر الدولة العربية الثانية التي تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الإمارات التي رصدت حتى اليوم 8 حالات.

وظهر "كورونا"، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان الصينية، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس في الصين ألفا و381، فيما بلغ عدد المصابين 63 ألفا و851 شخصا.