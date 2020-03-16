  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

كورونا بمصر: الأزهر يفتي بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 00:02

كورونا بمصر: الأزهر يفتي بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة
من أحد المساجد في فلسطين (أ ب)
عرب ٤٨

أجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر، اليوم الأحد، تعليق صلوات الجمعة والجماعة؛ حمايةً للناس من فيروس "كورونا"، وقالت في فتوى رسمية، إن ذلك "يجوز شرعا"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الهيئة: "يتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة".

واستحضرت الفتوى دلائل على مشروعية تعطيل صلوات الجمعة والجماعة، بينها "ما رُوي في السنة النبوية عن حادثة أُمر فيها بترك صلاة الجماعة تفاديا للمشقة بسبب المطر والاستعاضة عنها بالصلاة في البيوت".

وأردفت أن "الفقهاء انتهوا إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك صلوات الجمعة أو الجماعة".

وشددت الهيئة على وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، مع المناداة في كل أذان "صلوا في بيوتكم".

وحتى الأحد، بلغ عدد الإصابات بكورونا المعلن عنها في مصر 110، بينهم وفاتان.

وتأتي فتوى الأزهر عقب إعلان عدة دول عربية وإسلامية تعليق صلاة الجمعة والجماعة مع تفشي "كورونا" فيها، فيما اكتفت دول أخرى بتعجيل إقامة الصلوات، وجعلها في ساحات مفتوحة، وتقصير خطبة الجمعة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#الأزهر
#مصر

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

136 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 9 دول عربية
136 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 9 دول عربية

2020-03-16

لبنان: الإعلان عن حالة طوارئ صحية
لبنان: الإعلان عن حالة طوارئ صحية

2020-03-15

وفاة 368 إيطاليًا بسبب كورونا في أكبر حصيلة يوميّة للفيروس
وفاة 368 إيطاليًا بسبب كورونا في أكبر حصيلة يوميّة للفيروس

2020-03-15

الأكثر قراءة

مقتل محمد الشمالي من الرملة...

مقتل محمد الشمالي من الرملة... "انتقام كردّ على جريمة أخرى"

2020-03-14
آخر مستجدات انتشار فيروس

آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" في العالم

2020-03-14
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

2020-03-14
الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

2020-03-14
دراسة: فيروس

دراسة: فيروس "كورونا" قد يظهر بعد 37 يومًا من العدوى

2020-03-14