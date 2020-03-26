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مصر: مصرع 18 شخصا بحادثة تصادم في الجيزة

تاريخ النشر: 26/03/2020 - 11:09

مصر: مصرع 18 شخصا بحادثة تصادم في الجيزة
صورة من الحادث تداولها ناشطون على "تويتر"
عرب ٤٨ ووكالات

لقي 18 شخصا مصرعهم، بمحافظة الجيزة المصرية، في حادثة طرق وقع فجر اليوم الخميس، بين سيارة نقل مع أخرى خاصة وحافلة نقل عمومية، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن "سيارة نقل اصطدمت بسيارات متوقفة في أحد الكمائن المعينة لمراقبة تطبيق قرار حظر التجوال على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف".

وأضافت "تبين أنه أثناء توقف السيارات على جانب الطريق الإقليمي بسبب حظر التجوال، فوجئ قائد سيارة بأخرى نقل محملة بمواد بناء تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة".

وأردفت "كشفت المعاينة عن مصرع 18 شخصا، وإصابة آخرين، وجرى التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث".

والثلاثاء، قررت مصر حظر التجوال في أنحاء البلاد، ومنع حركة المواطنين من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشهد مصر، خلال العقود الأخيرة، العديد من حوادث سير دامية أودت بحياة المئات. وبحسب مراقبين، تعود تلك الحوادث إلى تهالك الطرقات وشبكة سكك الحديد.


#مصر
#حوادث طرق

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