  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

السلطات المصرية تعلن عزل قرى ومدن لمكافحة كورونا

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 08:30

السلطات المصرية تعلن عزل قرى ومدن لمكافحة كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

بدأت السلطات المصرية، مساء أمس السبت، بعزل قرى ومدن في 10 محافظات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد التي لم تتخذ إجراءات شديدة بعد لمحاربته.

وأفاد بذلك المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة "الشروق" المحلية (خاصة)، دون أن يشير إلى تفاصيل حول القرى والمدن المعزولة.

وأوضح مجاهد أن الوزارة تعزل المدينة أو القرية لمدة 14 يوما حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية بكورونا، مشيرا إلى أن العزل يمنع تحول الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل.

وذكر أن كل أجهزة الدولة تشترك في هذا العزل بتقليل الزيارات وضمان بقاء الأفراد في المنزل لمدة 14 يومًا، واتباع الإرشادات الوقائية.

وأوضح متحدث الصحة أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر الاحتياجات المعيشية لهذه الأسر، قائلا إن وزارة الداخلية توفر أيضا الجانب الأمني وتمنع التحركات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصحة المصرية تسجيل 6 وفيات و40 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 576 إصابة توفى منهم 36 وتماثل للشفاء 121.

وكإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بدأت مصر، منذ الأربعاء، حظر تجوال ليلي في جميع البلاد. فيما اتخذت قرارات أخرى بينها تعليق الدراسة وغلق جميع المطاعم، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية.


#مصر
#السيسي
#كورونا

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة رضيع أميركي جراء كورونا
وفاة رضيع أميركي جراء كورونا

2020-03-29

كورونا حول العالم: 30 ألف حالة وفاة وارتفاع بالإصابات بدول عربية
كورونا حول العالم: 30 ألف حالة وفاة وارتفاع بالإصابات بدول عربية

2020-03-29

مستجدات كورونا: انتشار متزايد وأوروبا في مقدمة الوفيات
مستجدات كورونا: انتشار متزايد وأوروبا في مقدمة الوفيات

2020-03-28

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

2020-03-28