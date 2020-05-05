إجلاء مصريين عالقين في الكويت بعد أعمال شغب

بدأت مصر، اليوم، الثلاثاء، بإجلاء العالقين من مواطنيها في الكويت، بعد أعمال شغب خلال الأيام الماضية.

القوات الخاصة تسيطر على اعمال شغب الجالية المصرية المخالفة للاقامة في الكويت في ملاجئ الايواء ، ووزير الداخلية لرجال الامن بيض الله وجيهكم والكويت ليست طوفه هبيطه pic.twitter.com/HjLJFf0z3s — كويـتي حُـ ـر (@Kuwaity__7r) May 4, 2020

ووفقًا لما نقلت "رويترز" عن مصادر في مطار القاهرة، توجّهت طائرة تابعة لمصر للطيران، صباح اليوم، الثلاثاء، متوجهة إلى الكويت في بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك.

واندلعت أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية، احتجاجا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

وأضافت المصادر لـ"رويترز" إنّ المصريين العائدين سيُنقلون إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في الساعات الأولى من فجر أمس، الإثنين، إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة، كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت الوزارة أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع.

وقالت إنه تم ضبط عدد من المحتجين "وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقالت المصادر بمطار القاهرة إن أول رحلة غادرت صباح الثلاثاء وستعود وعلى متنها "أكثر من 300 مصري من العالقين في الكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث سيتم منح الأولوية في العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين".

وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر، الثلاثاء أيضًا، إلى الكويت "لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبيا ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم في العزل الصحي لمدة 14 يوما".

ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 آذار/مارس لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوي الذي بدأته مصر 21 نيسان/أبريل لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وخلال الفترة الماضية، خصّصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.