الجيش المصري يقتل 19 مسلحا في سيناء

قتل 19 شخصا خلال حملة لقوات الأمن المصرية في شمال سيناء ينشط تنظيم "الدولة الإسلامية في مصر"، بحسب ما أعلن الجيش المصري.

وقال الجيش في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر مسلحة بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، قام عناصر القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة أفراد عثِر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي".

وأضاف البيان "كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك".

وتابع أن القوات الجوية نفذت أيضا عددا من "القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر المسلحة بعدد من البؤر الإرهابيّة، نتج عنها مقتل 16 عنصرا مسلحا".

تواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة للعناصر المسلحة في شمال سيناء تصاعدت حدته بعد إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 شخصا يشتبه في أنهم مسلحون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.