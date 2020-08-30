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مصر: مقتل وإصابة 7 عسكريين بشمال سيناء

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 21:34

مصر: مقتل وإصابة 7 عسكريين بشمال سيناء
توضيحية
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: عرب 48

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم 3 ضباط، وقتل 77 مسلحا في عمليات بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، إنه يستعرض جهود مواجهة "البؤر الإرهابية بشمال سيناء خلال المدة من 22 يوليو (تموز) الماضي، إلى اليوم الأحد". وأضاف أنه "تم تدمير 317 وكرا للمواد المتفجرة بشمال سيناء و10 عربات دفع رباعي للعناصر الإرهابية".

وأشار إلى مقتل 77 "عنصرا تكفيريًا يتخذون من الملاجئ أوكارًا لهم"، دون تفاصيل. وتابع أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة 3 ضابط و4 جنود بمناطق العمليات"

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#سيناء
#مقتل عسكريين

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