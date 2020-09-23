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استمرار المظاهرات المطالبة برحيل السياسي رغم حظر التجوال والاعتقالات

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 06:53

استمرار المظاهرات المطالبة برحيل السياسي رغم حظر التجوال والاعتقالات
استمرار المظاهرات لليوم الثالث
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تواصلت المظاهرات الليلية في العديد من المحافظات بمصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الثالث على التوالي، واتسعت الاحتجاجات في القرة والأرياف للمطالبة بإسقاط السيسي ونظامه، فيما فرضت قوات الأمن حظر تجول بمناطق عدة واعتقلت العشرات سعيا لقمع الاحتجاجات وإخمادها.

وتأتي المظاهرات استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي، وناشطون في ذكرى أحداث 20 سبتمبر/أيلول 2019.

وشهد عدد من محافظات مصر وريفها خروج آلاف من المواطنين للتظاهر خلال اليومين الماضيين، كما شهدت مناطق شبرا شمال القاهرة والبساتين والمعادي جنوبها خروج مظاهرات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة.

وامتدت المظاهرات لمدن أسوان أقصى جنوب مصر، كما امتدت لمحافظات قنا وأسيوط والمنيا بصعيد مصر، والقليوبية والإسكندرية.

ومع استمرارا الاحتجاجات تم الشروع بحظر فرض التجوال في القرى والأرياف والأحياء التي تشهد مظاهرات، دون ن تعلن وزارة الداخلية ببيان رسمي، بحيث أن القيادات الشرطية المحلية هي من أخبرت به الأهالي.

وألقت الشرطة القبض على عدد من أهالي القرى والمناطق التي خرجت فيها المظاهرات، ونشرت صفحات ولجان إلكترونية تابعة للسلطة صورا لشباب ورجال موقوفين قالت إنهم وراء اندلاع المظاهرات.

وتشير التقديرات أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات اليومين الماضيين، ومثُل 150 منهم أمام نيابة أمن الدولة.

وقال المحامي خالد علي إن بعض من اعتقلتهم سلطات الأمن خلال اليومين الماضيين تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر الثلاثاء.

وأضاف المحامي، في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة العامة قررت حبس الموقوفين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وطوقت قوات الشرطة الاثنين قرية الكداية التي شهدت انطلاق شرارة الاحتجاجات، وتمكن المواطنون من قلب سيارة شرطة وإحراقها، بينما تكرر المشهد في عدد من قرى ومناطق بصعيد مصر ومنها قرية الحوارتة بمحافظة المنيا جنوبا.

وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وأقرت الحكومة غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الإزالات خلال الشهر الحالي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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