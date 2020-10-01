مصر: قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، على اتفاق للحصول على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار.

وجاءت مصادقة السيسي على شكل قرار جمهوري لتسهيل إتاحة القرض، وعزا ذلك "لمساعدة البلاد في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا".

وصادق مجلس النواب على القرار في حزيران/يونيو الماضي.

وتبلغ قيمة التمويل الذي تم التوافق عليه بين القاهرة وصندوق النقد، 2.7 مليار دولار تشكل نسبته 100 بالمئة من حصة مصر بالصندوق.

وارتفعت حاجة مصر إلى النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وصعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في آذار/مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.

وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، أن الدين العام الخارجي صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.