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"مصر عاقبت مئات السجناء جراء محاولة هروب فاشلة"

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 21:34

"مصر عاقبت مئات السجناء جراء محاولة هروب فاشلة"
توضيحية (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مصر، اليوم الخميس، بفرض ظروف عقابية قاسية على مئات من نزلاء سجن العقرب السيئ السمعة في عقاب جماعي إثر محاولة هروب فاشلة في أيلول/سبتمبر.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن أدلة تشمل فيديو مسربًا ورسالة مهربة تظهر أن السلطات فاقمت بشكل متعمد الظروف السيئة في الأصل في السجن الذي يضم بين نزلائه الكثير من السجناء السياسيين.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، جو ستورك: "يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا في أيلول/سبتمبر الماضي، خلال التصدي لعملية فرار أدت أيضا إلى مقتل أربعة أشخاص من المحكومين بالإعدام.

وأضافت المنظمة أن الإجراءات الجديدة المفروضة منذ محاولة الفرار تحرم السجناء من "التهوئة المناسبة والكهرباء والمياه الساخنة".

وقالت "بسبب عدم وجود إضاءة وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء".

ويضم السجن قادة إسلاميين ومعارضين بارزين آخرين. ومنذ عام 2015 توفي 14 سجينا على الأقل في زنزاناته المكتظة، وفق منظمات حقوق الإنسان.

وتحتجز مصر نحو 60 ألف معتقل تصنفهم "هيومن رايتس" على انهم سجناء سياسيون.

وأشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح عام 2013 حين كان قائدا للجيش بالرئيس محمد مرسي، على حملة قمع طالت معارضين سياسيين وأدت الى الزج بعشرات الآلاف في السجون.

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#مصر
#سجون
#تعذيب

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