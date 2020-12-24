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انفجار في أنبوب غاز بسيناء

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 23:10

انفجار في أنبوب غاز بسيناء
تفجير أنبوب غاز في العريش (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

وقع انفجار اليوم، الخميس، في خط لنقل الغاز شمالي سيناء في شرق مصر، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إنّ "انفجارا وقع مساء (الخميس) في أنبوب الغاز الرئيسي الذي يغذّي مدينة العريش في منطقة سبيكة غربي" المدينة الرئيسة في شمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في بيان إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات ولن يكون له تأثير على إمدادات الغاز بالمدينة.

ولا تزال أسباب الانفجار غير محددة.

وقال شهود لفرانس برس إن الدخان المنبعث من الحريق شوهد على بعد 30 كيلومترا من العريش.

وتقوم القوات الأمنية بعمليات بحث حول محيط الانفجار وفتِح تحقيق، بحسب بيان المحافظ.

وكانت جماعة محلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية الناشط في سيناء، تبنت في شباط/فبراير هجوماً على أنبوب غاز يقع على بعد 80 كيلومتراً شرق العريش.

يذكر أن في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر وقع انفجار، في الخط الرئيس المغذي لأنابيب الغاز الطبيعي في محافظة "شمال سيناء" شمال شرقي مصر، وفق إعلام محلي، وسط تقارير عن هجوم بعبوات ناسفة.

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، وقتها: "حدث انفجار محدود بخط الغاز في منطقة سبيكة (بمحافظة شمال سيناء شمال شرق) دون وقوع أي إصابات أو خسائر". وأضاف في بيان عبر حسابه على فيسبوك، أنه "جارٍ التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انفجار
#غاز
#سيناء
#مصر

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