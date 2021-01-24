  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 17:19

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مصر (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد اليوم، الأحد، من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وذكرت زايد في مؤتمر صحافي "أعلن تدشين الحملة القومية للتلقيح ضد فيروس كورونا".

وعددت الوزيرة المصرية الفئات المتلقية للجرعات بدءًا بالطواقم الطبية المواجهة للوباء ثم الطواقم الطبية العادية يليهما كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة وصولا إلى المواطنين العاديين.

وكان أول المتلقين لجرعة لقاع شركة "سينوفارم" الصينية من الطواقم الطبية المواجهة للوباء، مدير مستشفى "أبو خليفة" في الإسماعيلية وأحد الممرضين.

وأضافت زايد "بدءًا من الغد، الإثنين، سيتم توزيع جرعات اللقاح على المستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن مساء أمس، السبت، أن مصر ستبدأ الأحد حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني، بعدما وصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في كانون الأول/ ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

وقالت الشرطة المنتجة للقاح إنه "فعال بنسبة 79% ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشارت زايد إلى أن "اللقاح يعتمد على حقن الشخص بجرعة تحمل فيروس كورونا نفسه بعد تعطيله للعمل كجسم مضاد، علمًا أن هناك 3 لقاحات أخرى في طور التسجيل"؛ من دون أن تسميها.

وأوضحت زايد أن "مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف ’غافي’ للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح بقية الطواقم الطبية خلال الربع الأول من العام".

وأضافت أنه "جرى التعاقد مع شركتين دون تسميتهما، لتسلم 40 مليون جرعة لقاح من كل منهما".

وتطرقت إلى تكلفة اللقاح أن "الجرعات ستصرف مجانا للطواقم الطبية، أما بالنسبة للمواطنين فسيتحملون مبالغ بسيطة مقابل الجرعات، علمًا أن منظومة التسجيل الالكتروني لتلقي العلاج في مصر سوف تحدد غير القادرين من المواطنين لتتحمل الدولة تكلفة جرعاتهم".

وكانت وزيرة الصحة من أول الخاضعين للتجارب السريرية للقاح الصيني في أواخر العام الماضي.

وأحصت مصر أكثر من 160 ألف اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 8900 وفاة.

هذا، وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#مصر
#الصحة المصرية
#لقاح
#تطعيم كورونا

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الإماراتية تصادق على فتح سفارة في تل أبيب
الحكومة الإماراتية تصادق على فتح سفارة في تل أبيب

2021-01-24

البوليساريو تتوعد المغرب بالتصعيد عسكريا
البوليساريو تتوعد المغرب بالتصعيد عسكريا

2021-01-24

خيام اللاجئين السوريين في لبنان وقسوة البرد
خيام اللاجئين السوريين في لبنان وقسوة البرد

2021-01-24

الأكثر قراءة

انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة

انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة

2021-01-23
العنف يضرب في الطيبة والنقب وطرعان

العنف يضرب في الطيبة والنقب وطرعان

2021-01-23
طرعان: هدنة لأسبوعين بعد تجدد الشجارات

طرعان: هدنة لأسبوعين بعد تجدد الشجارات

2021-01-23
الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

2021-01-23
الجريمة في أم الفحم: تأخير تسليم جثمان ضحية القتل وإعلان الإضراب العام

الجريمة في أم الفحم: تأخير تسليم جثمان ضحية القتل وإعلان الإضراب العام

2021-01-23