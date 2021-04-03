"يوم تاريخي ينتظر مصر": موكب لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية

تستعد مصر، بإجراءات غير مسبوقة؛ لمرور أول موكب مومياوات بتاريخها يضم 22 ملكا وملكة فرعونية، مع غروب شمس اليوم السبت، من متحف وسط القاهرة إلى آخر شرقيها.

وترجع المومياوات التاريخية إلى عصر الأسر الفرعونية (حوالي 1580 ق.م ـ 1085 ق.م)، وتعود لـ18ملكا و4 ملكات، بينها مومياء للملك رمسيس الثاني (حكم من 1279 إلى 1213 ق.م).

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" (صحيفة حكومية)، بأنه من المنتظر "إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد مع انطلاق الموكب الساعة 18:00 مساء (16:00 ت.غ) حتى الساعة 20:30 مساء (18:30ت.غ)".

ويشمل الغلق منافذ الدخول والخروج لميدان التحرير بالقاهرة، بجانب غلق منطقة "كورنيش النيل"، وشوارع الموكب مع غلق محطة مترو السادات متاخمة للمناطق المذكورة من الساعة 12 ظهرًا (10:00ت.غ)، حتى الساعة 21.00 مساءً (19:00ت.غ)، حسب ذات المصدر.

ومن المرتقب تنظيم موكب ضخم من المتحف المصري وسط القاهرة، إلى مقر العرض الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في مدينة الفسطاط (شرقي العاصمة).

وسينطلق الموكب المعروف إعلاميا باسم "الرحلة الذهبية" من ميدان التحرير على متن عربات (ذات لون ذهبي) على الطراز الفرعوني، يتقدمه خيول واستعراضات فنية، ,tr ما أوردته صحيفة المصري اليوم الخاصة.

ووفق الصحيفة، من المتوقع أن تتابع الحدث 400 قناة نصفها دولية، (لم تحددها)، فضلا عن حفل ضخم يحييه عدد من النجوم، بينهم، التونسية هند صبري ومن مصر يسرا، ومنى زكي، وأحمد حلمي، وحسين فهمي وغيرهم.

فيما ظهر عداد توقيت تنازلي للحدث عبر شاشات قنوات التلفاز الحكومي وأخرى محلية خاصة مثل صدى البلد والحياة، وسي بي سي واكسترا نيوز.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، أحمد غنيم، في تصريحات سابقة إن "الموكب هو الأول بتاريخ مصر يجمع هؤلاء الملوك مجتمعين وسيستمر ساعة".

والمومياوات التي تم اكتشافها على دفعتين من موقع جنوبي مصر عامي 1871 و1898، تم تجهيزها لتكون أيقونة بمتحف الحضارة، لجذب الزائرين إليها، بحسب بيانات لوزارة السياحة المصرية.