20 قتيلا بحادث طرق في صعيد مصر

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزير الصحة أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام".

وتفقد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، موقع حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 103، والذي أفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 4 أخرين نتيجة تفحم الحافلة والسيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وأظهرت صور نشرتها محافظة أسيوط ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في الحافلة والسيارة، وتفحم الناقلتين.

وتشهد مصر من حين لآخر حوادث سير تؤدي لسقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى.

وفي أواخر آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 32 راكبا وسقوط عشرات الجرحى في حادث تصادم قطارين في سوهاج جنوبي البلاد.

وأعلنت النيابة المصرية، الأحد الماضي، أن التحقيق أثبت أن تعاطي المخدرات والتزوير وترك أبراج المراقبة وقت العمل، أمور تسببت في حادث تصادم القطارين.

وأكثر الحوادث دموية في مصر، وقع في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

ونهاية شهر شباط/فبراير 2019، شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثا مروعا، حين صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة مما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصا.