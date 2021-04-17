مصر: وفاة قاضٍ بارز... وإصابة القرضاوي بكورونا

توفيّ القاضي المصري البارز، هشام البسطويسي، اليوم، السبت، بينما أعلن عن إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا.

وذكر القرضاوي في حسابه على موقع "تويتر" أنه بحالة جيّدة.

والبسطويسي هو النائب السابق لرئيس أعلى محكمة طعون بمصر، عن عمر ناهز 70 عاما، وسبق أن ترشّح للانتخابات الرئاسيّة عام 2012.

وذكرت وسائل إعلام مصريّة أنه "تقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وأن العزاء قاصر على الجنازة".

كما يعتبر البسطويسي أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء عام 2005، وهو التيار الذي طالما طالب بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، منتقدا سلطوية نظام الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، إذ اعتبره مراقبون أحد العوامل التي ساهمت في اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

وعام 2006، أُحيل البسطويسي ورفيق دربه، المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى مجلس الصلاحية (مجلس قضائي تأديبي)، بسبب مواقفهما المعارضة للنظام السياسي والمطالبة باستقلال السلطة القضائية في مصر.