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تغيير مسار خطوط السكك الحديدية شماليّ مصر غداة انقلاب القطار بالقليوبيّة 

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 16:40

تغيير مسار خطوط السكك الحديدية شماليّ مصر غداة انقلاب القطار بالقليوبيّة 
من موقع الحادث بعد انقلاب القطار (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، بتغيير مسار جميع خطوط السكك الحديدية شمالي البلاد، عقب حادث انقلاب قطار ركاب في محافظة القليوبيّة، أمس الأحد، والذي تسبب بمصرع 11 شخصا وإصابة 89 آخرين.

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ونقلت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، عن مصدر لم تسمه بهيئة السكك الحديدية، قوله إنه "تقرر تغيير مسارات كافة القطارات على الخطوط الطولية المتجهة من وإلى الوجه البحري (شمال)، لحين الانتهاء من رفع عربات القطار المنقلب".

والأحد، شهدت مصر، حادث انقلاب قطار ركاب، هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، بمحافظة القليوبية.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان، أن الحادث وقع جراء خروج 8 عربات قطار عن القضبان بالقرب من محطة طوخ بالمحافظة.

وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج عن سقوط 32 قتيلا و165 مصابا، وفي 15 نيسان/ أبريل الجاري، أسفر خروج عربتي قطار عن مسارهما في محافظة الشرقية عن إصابة 15 شخصا.

وفي أيار/ مايو 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي) في بيان، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9 بالمئة، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.

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#السلطات المصرية
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