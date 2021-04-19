سيناء: "داعش" يعدم 3 مواطنين أحدهم قبطي

أعدم فرع تنظيم "داعش" في سيناء على إعدام ثلاثة مواطنين مصريين، بينهم قبطي واثنان من أفراد قبيلة محلية بالرصاص، على ما أظهر شريط فيديو لإعدامهم نشر على حسابات تابعة للتنظيم الإرهابي على تلغرام.

ويشن الجيش المصري عملية واسعة، منذ شباط/فبراير 2018، في محاولة لطرد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية سيناء"، المنتشر بشكل رئيسي في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة.

وأظهر مقطع الفيديو، مدته 13 دقيقة، ونشرته يوم السبت الجماعة الإرهابية المسؤولة عن العديد من الانتهاكات، عملية الإعدام المروعة للرجال الثلاثة. ويظهر في الشريط قبطي يبلغ من العمر 62 عاما يُقتل من مسافة قريبة على يد إرهابي وجه تهديدا لمسيحيي مصر الذين اتهمهم بدعم الجيش المصري.

وفي بيان صدر أمس، الأحد، قالت الكنيسة القبطية ان الرجل الذي أعدم هو نبيل حبشي سلامة، مشيرة إلى أنه خطف قبل خمسة أشهر على يد "عناصر تكفيرية"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المتطرفين الإسلاميين.

وأعلن تنظيم "داعش" خلال السنوات الاخيرة مسؤوليته عن هجمات دموية عدة ضد الأقباط، أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط.

ويشكل الاقباط حسب التقديرات ما بين 10% إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

ويُظهر شريط الفيديو نفسه، عملية إعدام شابَّين عرف عنهما بأنهما ينتميان الى قبيلة الترابين المحلية، رميا بالرصاص في الصحراء. وقد اتهمهما الإرهابيون بالمشاركة في القتال إلى جانب الجيش المصري.

ومنذ عام 2018، قتل نحو 970 إرهابيا في سيناء، فضلا عن عشرات من أفراد الأمن، وفقا للإحصاءات الرسمية.