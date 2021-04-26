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مصر: عفو رئاسي يُفرج عن 2674 سجينًا

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 14:41

مصر: عفو رئاسي يُفرج عن 2674 سجينًا
من السجون المصرية (توضيحية "أ ب")
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

أطلقت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، سراح 2674 سجينًا بعفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، "أفرج قطاع السجون عن 2674 من نزلاء السجون، بمناسبة عيد تحرير سيناء، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو".

ولم توضح الوزارة تفاصيل هذه الشروط، كما لم تعلن أسماء المُفرج عنهم وما إن كانت القائمة تضم سجناء على خلفيات قضايا سياسية.

ويعد العفو الرئاسي هو الثاني خلال أسبوع، إذ أعلنت السلطات المصرية في 20 نيسان/ أبريل الجاري، إطلاق سراح 1686 سجينا بمناسبة شهر رمضان.

ووفق القانون المصري يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، (الذي يتولى منصبه منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري على رئيس مُنتخب)، إصدار قرارات عفو وفق شروط منها قضاء بعض من العقوبة، وعادة ما تتم على هامش احتفالات وطنية أو دينية.

وتشهد مصر منذ نحو شهر وتيرة إفراجات غير مسبوقة، حيث أطلقت السلطات سراح 7 صحافيين، أحدثهم الكاتب المعارض مجدي أحمد حسين والصحافية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصر
#إطلاق سراح
#سجناء

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