  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

البرلمان المصري يقر قانون "فصل الإخوان"

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 20:19

البرلمان المصري يقر قانون "فصل الإخوان"
جلسة للبرلمان المصري (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، قانونا يسمح بفصل موظفين يمسون بـ"الأمن القومي" أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية"؛ وفق ما نقل أعضاء في البرلمان.

وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" وتحظره منذ 2013. ووصفت الصحف المصرية القانون بـ"قانون فصل الإخوان".

وكان أكثر من 10 نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 نيسان/ أبريل بعضا من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".

ونص التشريع الذي صار نهائيا على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال "إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

ويجوز فصل الموظف العام أيضا إذا وجدت قرائن على أنه "يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية" الذي أقرّ عام 2015 واعتقل على أساسه عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها.

وقال وزير النقل كامل الوزير في تصريحات صحافية إن هناك "268 عنصرا ينتمون إلى جماعة الاخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من الوظائف الحساسة".

وجاءت تلك التصريحات بعد حادثي قطار وقعا في نيسان/ أبريل وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلا.

وتشهد مصر حوادث قطارات ومرور مأسوية بصورة متكررة بسبب الفوضى على الطرق والعربات القديمة وحال الطرق المتردية والسكك الحديد التي تشير تقارير إلى افتقارها للصيانة والمراقبة الكافيتين.

كما أقرّ البرلمان في جلسة الإثنين تمديد حال الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#البرلمان المصري
#الإخوان المسلمين
#مصر

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: فرض الإغلاق بدول عدة مع تفشي المتحورة "دلتا"
كورونا: فرض الإغلاق بدول عدة مع تفشي المتحورة "دلتا"

2021-07-12

هايتي: اعتقال العقل المدبر لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز
هايتي: اعتقال العقل المدبر لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز

2021-07-12

الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"
الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"

2021-07-12

الأكثر قراءة

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

2021-07-11
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

2021-07-11
تعيين يوسي كوهين منسقا لـ

تعيين يوسي كوهين منسقا لـ"سوفت بنك": لماذا السعودية مرتبطة بذلك؟

2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

2021-07-11
نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

2021-07-11