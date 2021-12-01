الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج الفوريّ عن ناشطين معارضين

طالب خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، للإفراج عن ناشطي المعارضة الموقوفين في مصر منذ مدة في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن خبراء الأمم المتحدة قيّموا قرار تأجيل جلسات محكمة الطوارئ لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد البكير ومحمد إبراهيم رضوان، المسجونين منذ عام 2019، حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

علاء عبد الفتاح ( أ ب)

وأفاد البيان بأن "الحكومة المصرية أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب".

وشدد البيان على "وجوب الإفراج عن الناشطين الثلاثة الذين تم اعتقالهم تعسفيا وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن، وشطب أسمائهم من قائمة الارهاب".

كما دعا البيان الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب.

يذكر أنه تم توقيف علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة 25 يناير 2011، في 29 أيلول/ سبتمبر 2019، وحُبس بعد يوم واحد فقط من توقيفه