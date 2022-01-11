  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

السيسي وعباس يتوافقان على استمرار التشاور لإحياء "عملية السلام"

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 19:48

السيسي وعباس يتوافقان على استمرار التشاور لإحياء "عملية السلام"
(الرئاسة المصرية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، على استمرار التشاور والتنسيق لإحياء المفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيما بحث الاثنان جهود الوساطة المصرية بيما في ذلك ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، الثلاثاء أن السيسي استقبل عباس ووفده المرافق بمدينة شرم الشيخ (شرق) بحضور عباس كامل رئيس المخابرات بمصر.

ووصل عباس إلى شرم الشيخ، الأحد، برفقة وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، في زيارة رسمية تتضمن المشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الرابعة الذي يختتم الخميس.

ووفق البيان، أكد السيسي، "حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليًا وإقليميًا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام"

وشهد اللقاء مناقشة "جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع البيان "تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام".

وكان حسين الشيخ غرد قائلا، في وقت سابق، الثلاثاء، إن اللقاء كان "مثمرا وبناء وعميقا"، وتناول مجمل القضايا الثنائية وآخر المستجدات السياسية.

وعن اللقاء، أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن عباس "أطلع نظيره المصري بآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

كما شكر عباس "السيسي على مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال".

واتفق الرئيسان على "تنسيق المواقف والخطوات القادمة، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين و القيادتين"، وفق "وفا".

وتتولى مصر منذ سنوات دورا في ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، برز مؤخرا بوساطتها المدعومة دوليا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في أيار/ مايو الماضي، وما تلاها من قيادة محاولات عربية لإحياء المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مباحثات بارزة حول إحياء "عملية السلام"، بانعقاد قمة مصرية فلسطينية أردنية في القاهرة برئاسة قادة البلدان الثلاثة، واتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ولقائه، مع رئيس الوزراء الأخير، نفتالى بينيت.

بودكاست عرب 48

#مصر
#فلسطين
#السيسي
#عباس
#عبد الفتاح السيسي
#محمود عباس

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدوحة: مباحثات إيرانيّة - قطريّة تشمل النووي وأفغانستان واليمن
الدوحة: مباحثات إيرانيّة - قطريّة تشمل النووي وأفغانستان واليمن

2022-01-11

الصحة العالمية: عدوى أوميكرون ستصيب أكثر من نصف الأوروبيين خلال شهرين
الصحة العالمية: عدوى أوميكرون ستصيب أكثر من نصف الأوروبيين خلال شهرين

2022-01-11

الصين تفرض الحجر المنزلي على مدينة ثالثة
الصين تفرض الحجر المنزلي على مدينة ثالثة

2022-01-11

الأكثر قراءة

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

2022-01-10
مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

2022-01-10
عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن

عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن "إلغاء الإجراءات" بحقّ طلبة

2022-01-10
العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال من غزة بمسيرة للاحتلال

العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال من غزة بمسيرة للاحتلال

2022-01-10
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-01-10