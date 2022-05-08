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"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم شرق قناة السويس

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 23:56

"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم شرق قناة السويس
خلال تشييع أحد القتلى (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في حسابه عبر "تليغرام"، الأحد، مسؤوليته عن هجوم دامٍ أودى بحياة ضابط و10 جنود بشبه جزيرة سيناء المصرية.

وقُتل ضابط و10 جنود مصريين وأصيب 5 كذلك، خلال إحباط هجوم استهدف شرق قناة السويس، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، في بيان "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة (حاجز) رفع مياه بمنطقة شرق القناة".

وأضاف "تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل بالنقطة".

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري أن الهجوم "أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين".

وأضاف "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".

ووفق مراقبين، قلت وتيرة العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الشرطة والجيش في سيناء بشكل لافت، بعد إعلان السلطات المصرية نجاح عملية عسكرية شاملة لها في مواجهة "الإرهاب".

وتلت العملية العسكرية، مؤخرا، عمليات لإعادة مواطنين إلى مناطق سكنهم تزامنا مع حديث حكومي عن رفع معدلات مشاريع التعمير والتنمية في المنطقة.

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#مصر
#قناة السويس
#تنظيم داعش

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