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مصر: حكم نهائيّ بسجن 52 وتبرئة 5 بقضية مرتبطة بأحداث "رابعة"

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 20:49

مصر: حكم نهائيّ بسجن 52 وتبرئة 5 بقضية مرتبطة بأحداث "رابعة"
سجناء مصريون وراء القضبان (الأناضول)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا بسجن 52 متهما وتبرئة 5 في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام "رابعة العدوية" في القاهرة عام 2014.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة للطعون، أيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في تموز/ يوليو 2021 بـ"السجن بحق 52 متهما ما بين 3 و15 عاما".

بينما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين بعد حكم أولي بحقهم بالحبس 3 أعوام، وجميع المدانين والحاصلين على البراءة من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة "رفضت الطعون المقدمة منهم الـ"52 متهما) على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم جرائم تجمهر وعنف وتخريب وشروع بقتل في منطقة العدوة بمحافظة المنيا في أعقاب فض رابعة".

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

وفضت قوات من الشرطة والجيش اعتصام رابعة في 14 آب/ أغسطس 2014، ما أثار احتجاجات في محافظات عديدة بين الرافضين لعزل الرئيس الراحل، محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.

ويُحاكم مئات من قيادات وكوادر الإخوان في قضايا عديدة مرتبطة بفض هذا الاعتصام، وصدر بحق الكثير منهم أحكام بالإعدام والسجن بتهم بينها ارتكاب "أعمال عنف" ينفون صحتها.

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#مصر
#حكم بسجن 52 متهما
#رابعة
#فض اعتصام رابعة

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