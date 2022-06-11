مصر: 5 قتلى بينهم جنديان في هجوم لـ"داعش" بسيناء

قُتل 5 عناصر بينهم جنديان مصريان في هجوم نفذه تنظيم "داعش" في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت.

واستهدف الهجوم الذي نفذه تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" قوات الجيش والمجموعات القبلية المساندة لها فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل الجنديين وثلاثة عناصر من المجموعات القبلية.

ونقل "العربي الجديد" عن مصادر طبية، أن اثنين من قوات الجيش وصلا جثتين إلى مستشفى العريش الحكومي، إثر تعرضهما لرصاص حي من مسافة قريبة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن القتيلين هما المساعد إيهاب فتحي محمد والرقيب أحمد إسماعيل الطويل من قوة الكتيبة 280 التي تخدم في نطاق مدينة رفح.

وذكرت مصادر أخرى، أن اثنين من قتلى المجموعات القبلية هما يونس الشاروخ ويوسف العطار وهما من قبيلة الأرميلات.

وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" في بيان له، في وقت لاحق، اشتباكه مع المجموعات القبلية غرب رفح، وقتل اثنين من أفرادها وإصابة آخرين.

وتواجه مصر تمردا في سيناء اشتدت حدته بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.

وشن إرهابيون عشرات الهجمات التي استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن والمسيحيين والمجموعات القبلية، لكن وتيرة الهجمات تراجعت في السنوات الأخيرة.