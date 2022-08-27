مناورات عسكرية بمشاركة 8 دول في مصر

شاركت 8 دول بينها 4 بصفة مراقب في مناورات عسكرية تحت اسم "هرقل 2" غربي وشمالي مصر؛ حسب ما أعلن الجيش المصري اليوم، السبت.

وذكر المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، في بيان له أن "فعاليات التدريب المشترك ’هرقل 2’ اختتمت بمشاركة قوات خاصة من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص (الرومية)".

وأشار البيان إلى "مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب، بالإضافة إلى خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأوضح أن المناورات "استمرت عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية".

وذكر البيان، أن المناورات "تضمنت تدريبا على تنفيذ مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها (..) وتحرير رهائن محتجزين بعد اكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها".

وشملت المناورات "التدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن وتوجيه الطائرات من على الأرض والطائرات الموجهة بدون طيار" وفق البيان.

وانطلقت النسخة الثانية من مناورات "هرقل" في 21 آب/أغسطس الجاري وفق بيان سابق للجيش المصري.

وأقيمت آخر نسخة من المناورات في أيلول/سبتمبر 2021، بمشاركة قوات خاصة من الإمارات والسعودية ومصر واليونان، في منطقة بيراموس اليونانية.

وارتفعت وتيرة المناورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية 2022، في ظل تزايد التهديدات والتوترات التي تشهدها المنطقة والعالم.