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أميركا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر على خلفية حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 11:35

أميركا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر على خلفية حقوق الإنسان
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قررت إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، حجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر، على خلفية ملف حقوق الإنسان، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم تسمهم أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن قرر مساء أول من أمس الثلاثاء، حجب 10 بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا.

ونقلت الصحيفة عن بلينكن قوله إن القاهرة "حققت بعض التقدم" بشأن الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح مئات المسجونين.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطوة جاءت على الرغم من ضغط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب مساعدات بقيمة 300 مليون دولار، حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال سبعة نواب بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، غريغوري دبليو ميكس، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنهم "قلقون" بشأن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر، بحسب الصحيفة.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى تعرُّض بعض السجناء السياسيين المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة "لسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

ومنذ ذلك الوقت، وصل عدد "المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم" بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 196، وفق رصد أولي للأناضول.

بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

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#المساعدات الأميركية لمصر
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#حجب مساعدات

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