  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: الإفراج عن 46 محبوسا احتياطيا بينهم الناشط هيثم محمدين

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 16:54

مصر: الإفراج عن 46 محبوسا احتياطيا بينهم الناشط هيثم محمدين
بوابة سجن القناطر في القليوبية، توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل نحو 46 محبوسا احتياطيا بينهم المحامي والناشط السياسي اليساري هيثم محمدين، بعد أكثر من أربعة أعوام أمضاها في الحبس الاحتياطي، بحسب لجنة العفو الرئاسي.

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، في تغريدة على "تويتر"، "إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا الآن بقرار من النيابة العامة"، مشيرا إلى أن "بينهم المحامي اليساري هيثم محمدين".

وفي تغريدة أخرى، أورد العوضي سلسلة 45 محبوسا احتياطيا لدى السلطات المصرية، دون توضيح الأسباب التي قادت لاعتقالهم أو خلفية قرار إخلاء سبيلهم.

وأوقف محمدين على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" في أيار/ مايو 2018، وهو أحد أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين السياسية في مصر.

وأتى قرار الإفراج عن محمدين في ظل سلسلة عمليات إفراج عن الموقوفين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي بدأت في نيسان/ أبريل، عندما أعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة العفو الرئاسية.

وأمس، الأربعاء، أعلن حساب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية أن قرارا صدر عن السلطات المصرية يقضي "بإخلاء سبيل أحمد النجدي.. لا يزال ثلاثة خلف القضبان"، في إشارة إلى واحد من أربعة صحافيين يعملون لدى القناة معتقلين في مصر.

وكان النجدي الذي يعاني من حالة صحية متدهورة قد أعتقل في حزيران/ يونيو 2019.

وكانت قناة "الجزيرة" قد أوضحت من قبل أن الصحافيين الأربعة "اعتقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم".

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، فيما يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية ودولية، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

ومن أبرز هؤلاء السجناء، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر مطالبا بحريته.

ويقضي عبد الفتاح عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيرا ما وجّه ضد المعارضين في مصر مدى الأعوام الأخيرة.

بودكاست عرب 48

#مصر
#ملف حقوقي
#إخلاء سبيل
#حبس احتياطي
#نظام السيسي
#حقوق الإنسان
#هيثم محمدين

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عن سجن صيدنايا "معسكر الموت"... شهادات تروي رعب "غرف الملح"
عن سجن صيدنايا "معسكر الموت"... شهادات تروي رعب "غرف الملح"

2022-09-15

محادثة بين بوتين ورئيسي: التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات أميركيّة "أقوى"
محادثة بين بوتين ورئيسي: التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات أميركيّة "أقوى"

2022-09-15

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض البناية المنهارة باللويبدة في عمان
الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض البناية المنهارة باللويبدة في عمان

2022-09-15

الأكثر قراءة

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار العمارة السكنية إلى 6

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار العمارة السكنية إلى 6

2022-09-14
مقتل ضابط للاحتلال: شهيدان باشتباك قرب جنين

مقتل ضابط للاحتلال: شهيدان باشتباك قرب جنين

2022-09-14
القائمة المشتركة... ترفُع من أجل التوافق السياسي

القائمة المشتركة... ترفُع من أجل التوافق السياسي

2022-09-14
إعادة تشكيل القائمة المشتركة بعد إقرار الاتفاق في مركزية التجمع

إعادة تشكيل القائمة المشتركة بعد إقرار الاتفاق في مركزية التجمع

2022-09-14
الشاباك يوصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية

الشاباك يوصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية

2022-09-14