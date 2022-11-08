مساع دولية للإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح

عرب ٤٨ / أ ف ب

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، بالإفراج عن السجين السياسي البارز في مصر، علاء عبد الفتاح، الذي ينفذ إضرابا عن الطعام.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا، رافينا شمدساني، في تصريح صحافي في جنيف إن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير".

وأضافت "نحن قلقون جدا على صحته" خصوصا وأن عائلة الناشط "لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين".

وأوضحت أن تورك بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية، الجمعة.

كذلك بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

كما أثار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قضيته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ على هامش مؤتمر "كوب27".

توقف علاء عبد الفتاح الذي أعلن إضرابا كاملا عن الطعام الأسبوع الماضي، عن شرب الماء، الأحد، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ للمطالبة بنيل حريته.

وقال تورك في بيان إن "عبد الفتاح في خطر كبير. إضرابه عن تناول الماء يعرض حياته للخطر".

وأضاف "مكتبي وآليات أخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أثاروا قضية عبد الفتاح وحالات أشخاص آخرين محرومين تعسفا من حريتهم ومسجونين بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات".

ولفت المفوض الأعلى إلى أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ أبريل 2022 أدت إلى الإفراج عن عدة أشخاص.

لكنه دعا السلطات إلى "الإفراج فورا عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفا وبينهم من هم في حجز احتياطي وكذلك الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ظالمة".

وشجع أيضا السلطات على إعادة النظر في كل القوانين التي تقيد الفضاء المدني والحق في حرية التعبير والتجمع.

وصباح الإثنين، بدأت ثلاث صحافيات مصريات إضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح.

ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن 766 سجين رأي منذ أن أعادت السلطات المصرية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ أبريل الماضي.

لكن 1540 آخرين ألقي القبض عليهم وسجنوا منذ ذلك الحين من بينهم شريف الروبي وهو ناشط يساري أعيد حبسه بعد إطلاق سراحه، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.

حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/ أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.