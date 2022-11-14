مصر: السجين السياسي علاء عبد الفتاح بحالة جيدة ويعود لشرب السوائل

عرب ٤٨ / أ ف ب

أبلغ السجين السياسي البريطاني المصري، علاء عبد الفتاح، عائلته في رسالة لها، أنه بحالة جيدة وعاود شرب السوائل بعدما تفاقمت المخاوف حيال وضعه الصحي إثر إضراب عن الطعام استمر عدة أشهر.

وصعّد عبد الفتاح إضرابه الذي بدأ قبل سبعة أشهر ليمتنع عن شرب السوائل تزامنا مع افتتاح مؤتمر كوب27 للمناخ في شرم الشيخ في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. لكنه عاود شرب المياه منذ السبت، بحسب الرسالة التي وجهها إلى عائلته.

وقالت شقيقته سناء سيف "أشعر براحة بالغة. وصلتنا رسالة للتو من السجن موجّهة إلى والدتي. علاء على قيد الحياة ويقول إنه عاود شرب المياه منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأضافت "يقول إنه سيبلغنا بالمزيد فور تمكنه من ذلك. إنه بالتأكيد خطّه. وأخيرا، يوجد برهان على حياته. لماذا حجبوه عنا لمدة يومين؟".

ويقضي عبد الفتاح، وهو من رموز انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وأعربت عائلته في الأيام الأخيرة عن قلقها على حياته، بعدما أصدرت مناشدات في الأشهر الأخيرة إلى المجتمع الدولي، وخصوصا بريطانيا حيث حصل عبد الفتاح على الجنسية هذا العام بينما كان في السجن عن طريق والدته بريطانية المولد.

وأثار عدد من قادة العالم قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثات المناخ.

ومُنع محاميه خالد علي، الذي كان مرشّحا للرئاسة، من لقائه عندما حاول زيارة عبد الفتاح الخميس ومرة أخرى الأحد، رغم تأكيده بأنه كان يحمل التصاريح المطلوبة.

وعاد الإثنين للمرة الثالثة إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) مصحوبا بليلى سويف، والدة عبد الفتاح. وعندها، سلّمتهما السلطات الرسالة.

وتقدمت شقيقته الأخرى منى سيف، الجمعة، بطلب جديد للعفو عنه إلى هيئة العفو الرئاسي.