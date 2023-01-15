اكتشاف جديد للغاز قبالة سواحل مصر

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" وشركة الطاقة الأميركية "شيفرون"، اليوم الأحد، عن ما وصف بأنه اكتشاف مهم للغاز في حقل بحري مصري في شرق البحر المتوسط.

وقالت شركة "إيني" إن الاكتشاف حدث في بئر "نرجس 1" الذي يقع في نظاق منطقة نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر.

وتقوم بعمليات التنقيب في هذه المنطقة شركة "شيفرون" الأميركية، التي تمتلك حصة 45% في منطقة نرجس، فيما تمتلك "إيني" حصة تصل إلى 45%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة تقدر بـ10%.

وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إنه يجري حاليا تقدير حجم الاحتياطيات بهذا الكشف، وأضافت أنها ستعمل "مع شركة شيفرون والشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج فى أسرع وقت ممكن".

وقال رئيس شركة "شيفرون" الدولية للاستكشاف والإنتاج، كلاي نيف، في بيان، إن شيفرون متحمسة إزاء "نجاح هذه البئر الاستكشافية الأولى التي تحتوي على مكامن عالية الجودة".

وتسعى "إيني"، التي تملك الحكومة الإيطالية حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 "ويمكن تنميته بالاستفادة من قربه من منشآت قائمة لإيني".

وتعززت مكانة مصر كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف إيني لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015، إلا أن القاهرة بدأت في استيراد الغاز من إسرائيل بدعوى ارتفاع الطلب محليا.