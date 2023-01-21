عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: الإفراج عن أب وابنه بعد عامين من الحبس الاحتياطي

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 23:19

مصر: الإفراج عن أب وابنه بعد عامين من الحبس الاحتياطي
صفوان وسيف ثابت (تويتر)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أفرجت مصر عن اثنين من كبار رجال الأعمال بعد نحو عامين من الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما أفادت عائلتهما السبت.

وكتبت مريم ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت على مواقع التواصل الاجتماعي "والدي صفوان ثابت وأخي سيف الدين ثابت معنا" دون أن تحدد متى جرى إطلاق سراحهما.

صفوان ثابت في أواخر السبعينيات من عمره، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "جهينة" لمنتجات الألبان المنزلية.

وكان قد أوقف في كانون الأول/ديسمبر 2020 ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها. والجماعة محظورة ومصنفة "إرهابية" في مصر منذ عام 2013.

أما نجله سيف الأربعيني، فقد أوقف في شباط/فبراير 2021.

وقال فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية إن الرجلين "عوقبا لمجرد تجرؤهما على تحدي مطالب مسؤولي الأمن المصريين بتسليم أصول عائلتهما في شركة جهينة".

وأضاف لوثر في بيان صدر في أيلول/سبتمبر 2021 "لقد أظهرا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين ابتزازهما".

وأثار توقيف صفوان ثابت وابنه المطول قبل المحاكمة ووضعهما في الحبس الانفرادي في إجراء قالت منظمة العفو الدولية إنه يرقى إلى مستوى "التعذيب"، دعوات دولية للإفراج عنهما.

عندما حصلت مصر على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لفتت منظمة مبادرة الحرية (فريدم إينيشياتيف) الحقوقية ومقرها في واشنطن، الانتباه إلى وضعهما.

وقالت أليسون مكمانوس من المنظمة في بيان "لا يزال الاقتصاد السياسي في مصر خاضعًا إلى درجة كبير لعدد قليل من الجهات الحكومية المستعدة لاحتجاز وترهيب ومضايقة حتى رموز الأعمال المحبوبين"، في إشارة إلى صفوان ثابت وابنه.

ومن ضمن الشروط المتعلقة بالقروض، تعهدت القاهرة بخصخصة أصول عامة رئيسية وزيادة الشفافية في المعاملات التجارية الحكومية.

كما أفرجت السلطات عن مئات السجناء السياسيين العام الماضي، رغم أن منظمات حقوقية تقدر أن نحو 60 ألف شخص ما زالوا رهن الاحتجاز، ويواجه العديد منهم ظروفا قاسية في زنازين مكتظة.

بودكاست عرب 48

#صفوان ثابت
#سيف ثابت
#مصر
#الإخوان المسلمين

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الرئيس البرازيلي يقيل قائد الجيش عقب محاولة الانقلاب
الرئيس البرازيلي يقيل قائد الجيش عقب محاولة الانقلاب

2023-01-21

البيرو: قتيل خلال تظاهرة ضد الحكومة
البيرو: قتيل خلال تظاهرة ضد الحكومة

2023-01-21

الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد الحكومة اليسارية
الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد الحكومة اليسارية

2023-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

2023-01-20
بن غفير وسموتريتش: إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافيّة

بن غفير وسموتريتش: إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافيّة

2023-01-20
تقرير: رئيسة المحكمة العليا تعتزم الاستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

تقرير: رئيسة المحكمة العليا تعتزم الاستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

2023-01-20
بلدية برشلونة تصوت على إلغاء اتفاقية توأمة مع بلدية تل أبيب

بلدية برشلونة تصوت على إلغاء اتفاقية توأمة مع بلدية تل أبيب

2023-01-20
رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

2023-01-20