مصرع وإصابة العشرات في حادث سير بمصر

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية قولها إن العشرات لقوا مصارعهم وأصيبوا في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط.

لقى 25 مصريا مصارعهم بينهم طفلان وأصيب 23 آخرون، إثر تصادم مروع بين حافلة ركاب، وشاحنة نقل بمقطورة، بالقرب من قرية المنيرة بطريق الخارجة- أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية قولها إن العشرات لقوا مصارعهم وأصيبوا في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط.

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة تابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزماني إرسال 17 سيارة إسعاف لنقل القتلى والمصابين من موقع الحادث إلى للمستشفيات.

وعقب الحادث مباشرة، أصدر محافظ الوادي الجديد قرارا رسميا بوقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق أسيوط من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظرا لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن "رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل".

ودعت السلطات في محافظة الوادي الجديد السكان إلى التبرع بالدم.

وكتبت صفحة المحافظة الموثقة على "فيسبوك: "ندعو السادة المواطنين لمساندة جهود إسعاف المصابين بالحادث، من خلال التبرع بالدم بمركز الدم الإقليمي بمستشفى الخارجة التخصصي".