مصر: إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف

في التاسع من شباط/فبراير رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من الجاني وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات.

نفذت السلطات المصرية الأربعاء حكم الإعدام في شاب أقرّ بقتل طالبة العام الماضي أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الحكومية أن "مصلحة السجون بسجن جمصة في محافظة الدقهلية نفذت الأربعاء حكم الإعدام ضد محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف في حزيران/ يونيو 2022".

ولم تحتاج محكمة الجنايات في المنصورة بالدقهلية في حزيران/يونيو، بعد توقيف الشاب وإقراره بجريمته، إلى أكثر من يومين لإصدار حكمها ضده بالإعدام.

وفي التاسع من شباط/فبراير رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من الجاني وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين.

وخلال العام 2021، سجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة المصرية 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ415 جريمة في العام السابق له.

ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت "296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار".