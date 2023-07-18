بعد انتشال جثامين 3 أطفال: ارتفاع ضحايا عقار القاهرة لـ 12

قال مصدر أمني إنه تم القبض على المتهم المتسبب في انهيار المبنى، موضحا أنه من قاطني الطابق الأرضي بالمبنى نفسه، وقام بأعمال تشطيبات شملت تكسير وإزالة حوائط داخل شقته، مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره.

ارتفع عدد ضحايا المبنى الذي انهار، أمس الإثنين، بحي حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة إلى 12 قتيلا، بعد انتشال جثامين 3 أطفال، اليوم الثلاثاء، من بين أنقاض المبنى المكون من 5 طوابق.

وقال مصدر أمني إنه تم القبض على المتهم المتسبب في انهيار المبنى، موضحا أنه من قاطني الطابق الأرضي بالمبنى نفسه، وقام بأعمال تشطيبات شملت تكسير وإزالة حوائط داخل شقته، مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ويعد الحادث هو الثالث من نوعه خلال 3 أيام في مصر، بعد حادثين مشابهين في محافظتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر، حيث انهار مبنى مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة شمالي مصر، أول أمس الأحد، مما أسفر عن 4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 12 شخصا حتى الآن، كما قام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، والسادس من تموز/يوليو الحالي، انهار عقاران في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادة بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر.