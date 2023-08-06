هيئة قناة السويس تعلن العثور على جثمان العامل المفقود من طاقم القاطرة الغارقة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان، "نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة ’فهد’، واستخراجه من المياه، ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري".

انتشل فريق الإنقاذ البحري، الأحد، جثة الفرد المفقود من طاقم قاطرة غرقت في قناة السويس، إثر اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، وفق ما أعلنت السلطات المصرية.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان، "نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة ’فهد’، واستخراجه من المياه، ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري".

والميكانيكي السيد علي محمد موسى كان الوحيد الذي فُقد أثره من بين أفراد الطاقم السبعة لقاطرة غرقت، بعد اصطدامها، السبت، بناقلة الغاز المسال CHINAGAS LEGEND التي ترفع علم هونغ كونغ.

وبحسب البيان الصادر، الأحد، خرج خمسة من أفراد الطاقم من المستشفى، فيما لا يزال واحد تحت المراقبة.

ولم يؤثر الاصطدام على حركة عبور القناة، وفق السلطات، علما بأن جهود إنتشال القاطرة الغارقة ما تزال جارية.

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وكانت الناقلة في طريقها من سنغافورة إلى الولايات المتحدة. ويبلغ طولها 230 مترا، وتحمل على متنها 52 ألف طن من غاز النفط المسال.

وتتعطل بين فترة وأخرى سفن أو تجنح خلال عبورها في قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتعد ممرا حيويا تمرّ عبره نحو 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية.

وفي آذار/ مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، وزنتها نحو مئتي ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة مدة ستة أيام.

وتشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر. وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9,4 مليارات دولار، هي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في حزيران/ يونيو.