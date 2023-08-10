تضخّم أسعار الغذاء في مصر قرب 70% خلال تمّوز

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في البلاد سجل 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو، صعودا من 36.8 بالمئة خلال حزيران/ يونيو السابق له.

جانب من سوق في القاهرة (Getty Images)

قفزت أسعار الغذاء في مصر خلال تموز/ يوليو الماضي، قرب 70 بالمئة على أساس سنوي، وسط استمرار تبعات خفض سعر الجنيه، وارتفاع أسعار سلع غذائية عالمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في البلاد سجل 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو، صعودا من 36.8 بالمئة خلال حزيران/ يونيو السابق له.

وأمام هذا الارتفاع، صعدت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 68.2 بالمئة في يوليو الماضي، من 64.9 بالمئة في يونيو السابق له، بحسب بيانات الجهاز.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7 بالمئة على أساس سنوي، الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 93.4 بالمئة.

كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4 بالمئة، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6 بالمئة، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 42.8 بالمئة، وأسعار مجموعة الخضروات 82.3 بالمئة، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4 بالمئة.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

وتأتي أرقام تضخم أسعار الغذاء، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ آذار/ مارس 2022، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.