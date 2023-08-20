بعد النشر عن طائرة زامبيا: احتجاز وإخفاء الصحافيّ المصريّ كريم أسعد

يعمل أسعد في منصة "متصدقش (لا تصدق)" الإلكترونية لتقصي الحقائق، والتي نشرت خلال الأيام الماضية معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة، محملة بأموال ومعادن وأسلحة.

طالبت نقابة الصحافيين المصرية، السلطات الأمنية، اليوم الأحد، بالكشف عن مكان احتجاز الصحافي الشاب كريم أسعد، الذي أوقف ليل الجمعة السبت، بعد دهم منزله في شرق القاهرة و"إطلاق سراحه".

جاءت هذه المطالبة في بيان أصدرته لجنة الحريات في نقابة الصحافيين.

ويعمل أسعد في منصة "متصدقش (لا تصدق)" الإلكترونية لتقصي الحقائق، والتي نشرت خلال الأيام الماضية معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة، محملة بأموال ومعادن وأسلحة.

بعد نشرنا أسماء المصريين المتهمين في الطائرة القادمة من مصر، والتي ضبطتها زامبيا، ننشر الآن هوية وعمل بعضهم.

⭕ الأول: محمد عبد الحق محمد جودة

◾ وفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن "عبدالحق" عمل في وظيفة مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي 2011… pic.twitter.com/LmNR7zW5kt — متصدقش (@matsda2sh) August 17, 2023

من جهتها، كانت منصة "متصدقش" قد أفادت ليل أمس السبت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "في الواحدة من صباح السبت، تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد... للاعتقال بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية".

وأضافت المنصة: "لم يسأل المسلحون زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر".

وكانت المنصة قد كثّفت خلال الأيام الماضية، نشر معلومات عن واقعة الطائرة الخاصة، بعدما أعلنت السلطات الزامبية الأسبوع الماضي توقيف عشرة أشخاص، بينهم ستة مصريين على متن طائرة تحمل 5,6 ملايين دولار وقطعا معدنية تزن أكثر من 127 كيلوغراما وأسلحة.

وكشفت المنصة أسماء أربعة من المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة، وبينهم ضابط سابق في الجيش، ورئيس شركة، وتاجر ذهب، وشخص يتطابق اسمه مع اسم ضابط شرطة.

من جهته، نقل موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية تأكيد مصدر وصفه بالمطلع، أن "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا... هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق... ولا تحمل الجنسية المصرية".

استكمالًا لما ننشره عن هوية المتورطين في الطائرة القادمة من مصر، والتي جرى ضبطها في زامبيا، ننشر الآن ما وصلنا إليه بشأن أحد المتهمين.



⭕الاسم الرابع: وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد.



◾يتطابق الاسم مع مقدم شرطة من مركز ملوي محافظة المنيا، بحسب نعي أحد أفراد العائلة نشرته… pic.twitter.com/RoLLqdYigH — متصدقش (@matsda2sh) August 18, 2023

وحمّلت منصة "متصدقش" التي تأسست في العام 2018، السلطات الأمنية "مسؤولية سلامة الزميل كريم أسعد، وباقي فريق العمل"، مطالبة "بإظهاره وتمكين محاميه من معرفة مكانه وظروف احتجازه والتهمة الموجهة إليه".

وأكدت أن أسعد الذي تخرج من كلية الإعلام العام 2016، "يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات... وليس هاربًا أو منتميًا لأي جماعة أو حزب، وليس له أي نشاط سياسي".

وفي بيانها اليوم الأحد، أكدت لجنة الحريات أن "عودة القبض على الصحافيين تأتي لتنال من مخرجات الحوار الوطني، وتثير التساؤلات حول الجهود المبذولة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي".

وأشارت اللجنة إلى أن توقيف أسعد، "رفع عدد الصحافيين المحبوسين إلى 24 زميلا وزميلة، بينهم تسعة نقابيين".

وتحتل مصر المرتبة 166 من 180 في تصنيف عام 2023 لحرية الصحافة، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.