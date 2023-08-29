الطائرة المحمّلة بالسلاح في زامبيا: رفض الإفراج بكفالة عن 5 مصريين و6 محليين متهمين بالتجسّس

قالت إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا، إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار، وخمسة مسدسات، و126 رصاصة، و602 قطعة يشتبه أنها ذهب، تزن نحو 127 كيلوغراما.

أفاد تقرير صحافيّ بأن زامبيا تتجه إلى رفض الإفراج بكفالة عن خمسة مصريين وستة مواطنين محليين متهمين بالتجسس، لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا، وذلك بعد أسبوعين من إعلان السلطات الزامبية، أن طائرتهم ضبطت وبها أسلحة ورصاص، وأموال سائلة وذهب مزيف.

ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا، الاتهام للأشخاص، يوم أمس الإثنين، لكن القاضي ديفيس شيبويلي، أجّل اليوم الثلاثاء، البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة لليوم التالي، بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام، برفض الإفراج عنهم.

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، قالت محامية الدفاع، مارثا موشيبي، للمحكمة، إنه "يتعين على الادعاء أن يفصح لنا عن سبب رفضه الإفراج بكفالة عن المتهمين الذين سُلبت حريتهم".

ولم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات، لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إنهم كانوا على متن طائرة فتشتها إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا يوم 13 آب/ أغسطس بمطار لوساكا الرئيسي.

وقالت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار، وخمسة مسدسات، و126 رصاصة، و602 قطعة يشتبه أنها ذهب، تزن نحو 127 كيلوغراما.

لكن وزير المناجم الزامبي، بول كابوسوي، قال للصحافيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.

وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.

وقالت نقابة الصحافيين المصريين في 20 آب/ أغسطس، إن قوات الأمن في القاهرة ألقت القبض على الصحافي المصري كريم أسعد، وذكرت أنه نشر تقريرا عن الطائرة التي هبطت في زامبيا عبر منصة "متصدقش"الإلكترونية الاستقصائية.