في حادثة ثانية بأقل من شهرين: 4 قتلى من عائلة واحدة بانهيار مبنى في القاهرة

أسفرت حادثة ثانية لانهيار مبنى سكني في القاهرة خلال أقل من شهرين، عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فيما أصيب آخرون بجروح.

لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصارعهم الأربعاء في انهيار مبنى سكني بحيّ حدائق القبّة في القاهرة حيث وقع حادث مشابه قبل بضعة أسابيع.

وأصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح في الحادث، وفق صحيفة "الأهرام" المصرية.

وفي 17 تمّوز/يوليو، قُتل 13 شخصا، من بينهم سبعة من أسرة واحدة، في انهيار بناية في نفس الحيّ.

وانهارت مبان عدّة خلال السنوات الأخيرة في مصر بسبب تقادمها وعدم الالتزام بقوانين البناء والترميم.

وإذا كانت بنايات تنهار في مدن مصرية أخرى، إلا أنّ الوضع مثير للقلق بشكل خاص في القاهرة، ثاني أكبر مدينة في أفريقيا من حيث عدد السكّان إذ يقطنها 20 مليون شخص على الأقلّ.