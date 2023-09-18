مصر: مقتل وإصابة 9 من الجيش إثر انقلاب ناقلة محملة بالذخائر

وقع الحادث في "إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان (شرق العاصمة القاهرة)".

قتل وأصيب 9 عسكريين من جراء حادث سير وقع أثناء نشاط تدريبي جنوب مدينة العاشر من رمضان شرقي العاصمة المصرية القاهرة؛ حسبما أعلن الجيش المصري مساء الإثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، إن "إحدى الناقلات المحملة بالذخائر تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى"، دون تفاصيل حول عدد القتلى أو المصابين.

وأشار إلى أن الحادث وقع في "إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان (شرق العاصمة القاهرة)".

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة"، فيما لم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة النشاط التدريبي.