هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب مصر

ضربت هزة أرضية شمال مصر وتحديدا على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مدينة مرسى مطروح، دون الإبلاغ عن إصابات وأضرار.

ضربت هزة أرضية قوتها 4.5 درجات على مقياس سلم ريختر فجر الأربعاء، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال المعهد في بيان إن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مدينة مرسى مطروح بشمال مصر".

وأشار إلى أن الهزة وقعت عند الساعة 4:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش)، مبينا أنه "لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات (حتى الساعة 8:28 بتوقيت غرينتش)".

مما يذكر أن الهزة وقعت في مصر بعد نحو أسبوعين من زلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب المغرب وأسفر عن 2964 قتيلا و6125 إصابة، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.