مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة

الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة إنتاجاتها البترولية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة.

أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وتمتد فترة تلقى العروض في المزايدة حتى 25 شباط/ فبراير 2024.

وأضافت الوزارة أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى منطقتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن المزايدة الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأضاف أن مصر بهذا الطرح "تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".

ورغم أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى أن يصبح مركزا إقليميا للطاقة، زادت مصر وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بعد ضغوط مارستها القاهرة على تل أبيب، للموافقة على زيادة الصادرات من الغاز.

وتعد مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، في حين تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.

وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.