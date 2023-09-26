مصر ترسي مناطق لاستكشاف النفط والغاز على 4 شركات أجنبيّة

أشار وزارة البترول المصرية إلى ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط؛ اثنتان لإيني الإيطالية ـ وواحدة لتحالف إيني وبريتش بتروليوم "بي بي" وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لزاروبيج نفط الروسية.

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل، على 4 شركات أجنبية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشركات الفائزة تضمّ "إيني" الإيطالية، و"بي.بي" البريطانية، وقطر للطاقة، و"زاروبيج نفط" الروسية.

وبحسب البيان، كانت المزايدة العالمية تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، للتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، والمعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وأغلقت منتصف تموز/ يوليو 2023.

وأشار إلى ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط؛ اثنتان لإيني الإيطالية ـ وواحدة لتحالف إيني وبريتش بتروليوم "بي بي" وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لزاروبيج نفط الروسية.

وتابع البيان: "تقدر الاستثمارات بحد أدنى في فترات التنقيب والاستكشاف بحوالي 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئرا خلال مراحل الاستكشاف، إضافة إلى 7.5 ملايين دولار منح توقيع، ملزمة بها الشركات التي ترسو عليها المزايدة وتستغل في استثمارات خضراء".

ورفعت مصر وتيرة منح الامتيازات للتنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية، منذ مطلع الألفية الحالية، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بمتوسط إنتاج سنوي 64 مليار متر مكعب، لكنها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها البترولية من الخارج.

وتحتاج مصر التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة، لسد الطلب المحلي المتزايد، ولتجنب خطط الترشيد التي تتبعها مؤخرا في استهلاك الكهرباء، وسط نقص إمدادات الغاز وشح النقد الأجنبي.