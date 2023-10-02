مصر: حريق هائل بمقر مديرية الأمن في الإسماعيلية

اندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة.

الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور (Getty Images)

اندلع حريق صباح اليوم الإثنين، في أحد أكبر المباني في مدينة الإسماعيلية المصرية على قناة السويس، ووضعت كل المستشفيات في حال تأهب لاستقبال ضحايا محتملين، حسبما قال مصدر أمني.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

ولم تعلق وسائل الإعلام الرسمية والسلطات على هذا الحادث الذي وقع في اليوم نفسه الذي يرجح أن يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب مناصريه، ترشحه لولاية جديدة في كانون الأول/ديسمبر.

ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون المصري أنه تم السيطرة على حريق مقر أمن محافظة الإسماعيلية، وإصابة 21 فردا من عناصر الشرطة.

والحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي تقطنها 105 ملايين نسمة، وحيث تعاني البنى التحتية من التهالك وضعف الصيانة.

في آب/أغسطس 2022، أدى حريق عرضي إلى مقتل 41 مصليا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة، ما أثار جدلا حول البنية التحتية ومدى سرعة استجابة رجال الإطفاء.

وفي آذار/مارس 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة.

وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين إلى مقتل أربعة عشر شخصا.