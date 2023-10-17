تعزيزات للجيش المصري قرب غزة وقافلة إغاثية تتجه لمعبر رفح

نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن أسطولا يقدر بـ 150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية تحرك بشكل مفاجئ من مدينة العريش في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، متجها إلى معبر رفح البري الذي يبعد نحو 50 كيلومترا تقريبا.

دفع الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات قرب قطاع غزة، في وقت انطلقت قافلة إغاثية من العريش باتجاه معبر رفح بغية إدخالها للقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن أسطولا يقدر بـ 150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية تحرك بشكل مفاجئ من مدينة العريش في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، متجها إلى معبر رفح البري الذي يبعد نحو 50 كيلومترا تقريبا.

وقالت الوكالة إن تحرك القافلة تزامن مع تحرك وانتشار مكثف لقوات الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة.

وأكد شهود عيان للوكالة أن الجيش المصري دفع بتعزيزات مكثفة إلى الحدود مع غزة.

وصرح مصدر أمني مصري للوكالة بأن السلطات المصرية أمرت مسؤول الهلال الأحمر في شمال سيناء بالتحرك فورا بالشاحنات من العريش إلى معبر رفح في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء.

وقد تحركت فعلا 150 شاحنة محملة بالمساعدات في اتجاه معبر رفح البري، حيث من المتوقع فتح المعبر وإدخال المساعدات صباح اليوم.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل لليوم الـ 11 تكثيف غاراتها الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة.

وتمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، كما قطعت الكهرباء والمياه عن القطاع.

يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تشن منذ السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة يرجح أنها تصل إلى 200، وفق أرقام إسرائيلية.

من جانبها، تواصل إسرائيل قصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.