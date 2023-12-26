مصر: انفجارات قُبالة سواحل جنوب سيناء قرب مدينة دهب

صرّح شاهد عيان بالقول:"سمعنا انفجارا كبيرا ناحية البحر، وبعدها سقط جسم غريب في المياه". وقالت قناة "القاهرة" الإخبارية إن الانفجارات وقعت على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة دهب الساحلية المصرية.

سمع دوي انفجارات قبالة سواحل جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت قناة مقربة من الحكومة، فيما أفاد شهود عيان أنهم رأوا جسما يسقط في خليج العقبة.

وقالت قناة "القاهرة" الإخبارية إن الانفجارات وقعت على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة دهب الساحلية المصرية.

وصرّح شاهد عيان لوكالة "فرانس برس": "سمعنا انفجارا كبيرا ناحية البحر، وبعدها سقط جسم غريب في المياه".

ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل خسائر.

وتقع دهب على بعد حوالي 125 كيلومترا إلى الجنوب من إيلات.

وتم إسقاط أجسام طائرة بشكل متكرر قرب جنوب سيناء، وأشار الجيش المصري في بعض الأحيان إلى طائرات مسيّرة قادمة "من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".

وشنّ المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد فشل معظمها في الوصول إلى أهدافها وغالبا ما تم اعتراضها.

ويقول الحوثيون إن الهجمات تأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي تحكمه حماس، حيث تقول وزارة الصحة إن أكثر من 20900 شخص قتلوا بنيران إسرائيلية.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، أصيب ستة أشخاص في مصر عندما سقطت طائرتان مسيرتان في مدينة طابا المتاخمة للحدود الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقطت القوات الجوية المصرية طائرة مسيّرة تم رصدها فوق المياه الإقليمية المصرية، قرب دهب أيضا، وقال مصدر أمني إن الطائرة كانت "قادمة من مكان غير معلوم".