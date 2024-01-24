السيسي: إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات إلى غزة للضغط بشأن إطلاق سراح الأسرى

قال السيسي، إن "عرقلة دخول المساعدات جزء من ضغوط إسرائيل في ما يتعلق بمسألة إطلاق سراح الرهائن".

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات الإسرائيلية تؤجل دخول المساعدات".

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وأضاف أن "مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة ومعبر رفح مفتوح بشكل كامل"؛ مشيرا إلى أن "عرقلة دخول المساعدات جزء من ضغوط إسرائيل في ما يتعلق بمسألة إطلاق سراح الرهائن".

وذكر "أننا نواصل دورنا في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

وأكد السيسي أن "موقف مصر من التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضح منذ البداية، وقائم على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر والوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

وتأتي تصريحات السيسي بعد أن ادعت إسرائيل بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وذلك خلال جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية عقب دعوى جنوب إفريقيا ضدها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية".

وفي سياق متصل، قالت القاهرة إن أي تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية.

وشددت على أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".