أردوغان يزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية إلى مصر، حيث يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره التركي في القاهرة، في زيارة غير مسبوقة لترسيخ المصالحة بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.

وكان أردوغان قد أعلن أنه سيتوجه إلى مصر "لرؤية ما يمكن القيام به من أجل إخواننا في غزة". وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تفعل "كل ما في وسعها لوقف إراقة الدماء".

وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية إن "المحادثات التي ستجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر، وتنشيط آليات التعاون الثنائي الرفيعة المستوى".

وتضمن أجندة أعمال الزيارة تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وقال مراقبون إن الزيارة تحمل العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية، أهمها تغيير سياسة أنقرة تجاه القاهرة، وبحث سبل التبادل التجاري بالعملات المحلية، ناهيك عن توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.

وكانت آخر زيارة لأردوغان الى مصر في عام 2012 عندما كان رئيسا للوزراء. وكان حينها الرئيس محمد مرسي، رئيسا للبلاد. وأطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينها مرسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين كرر أردوغان أنه "لن يتحدث إطلاقا" مع "شخص مثله".

وتحسنت العلاقات بين الرجلين، مع تقارب مصالحهما الآن في العديد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك السودان أو قطاع غزة.

وتصافحا لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ورغم استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة ورغم الخلاف في ليبيا، حيث تدعم مصر وتركيا حكومتين متنافستين هناك، بقيت العلاقات التجارية جيدة، فأنقرة هي الشريك التجاري الخامس للقاهرة. وفي مطلع شباط/فباير، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بيع مصر مسيرات قتالية.